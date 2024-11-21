В большинстве областей изменились графики отключений: половина потребителей без света

По указанию "Укрэнерго" введены три очереди отключений. Ограничения будут действовать до 19:00. После будут отключать только одну очередь потребителей.

В четверг, 21 ноября, в большинстве регионов Украины изменен объем ограничений потребления электроэнергии. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической кампании "Укрэнерго".

В период с 14:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений, а с 19:00 до 22:00 — одна очередь.

О каких именно областях идет речь оператор системы передачи не уточнил. Однако в компании добавили, что график и объем отключений могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию об отключениях можно найти на официальных сайтах или страницах облэнерго.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию рационально после возвращения света по графику, чтобы способствовать стабильной работе энергосети.

В свою очередь генеральный директор YASNO Сергей Коваленко уточнил, что ограничения касаются, в частности, Днепропетровской области.

"НЭК Укрэнерго увеличивает ограничения — теперь на три очереди из 6, то есть половина потребителей без света", — написал он в Facebook.

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Коваленко добавил, что графики после корректировок уже размещены на сайте и в мобильном приложении.

По его словам, аналогичное решение ожидается и по Киеву.

Напомним, утром 21 ноября Укрэнерго сообщило, что в Киеве и еще 16 областях Украины с 08:00 до 19:00 будут применяться две очереди отключений. Усиление ограничений объяснили повреждением линий передачи в результате обстрела.