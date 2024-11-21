В Украине отменили экстренные отключения света, но обновили графики: что известно

В Киеве и 16 областях Украины сегодня с 08:00 до 19:00 будут применяться две очереди отключений, а с 19:00 до 22:00 — одна очередь.

В четверг, 21 ноября, в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений света. Утром ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. В столице и других регионах обновили графики. Фокус собрал все, что известно о ситуации в энергосистеме.

Отключение света в Киеве

В 8:32 в КГВА заявили, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений. Но нужно быть готовым, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам", — говорилось в сообщении.

Однако через несколько минут информацию уточнили, заявив об отмене аварийных отключений и переходе на почасовые отключения.

По указанию Укрэнерго до 11:00 добавилась еще одна очередь отключений в Киеве. Свет будет отсутствовать:

1 группа — с 10:00 до 14:00, с 19:00 до 23:00;

2 группа — с 10:00 до 14:00;

3 группа — с 13:00 до 17:00;

4 группа — с 13:00 до 17:00;

5 группа — с 8:00 до 11:00, с 16:00 до 20:00;

6 группа — с 7:00 до 11:00, с 16:00 до 20:00.

Фото: Скриншот

Отключения в Киевской и Днепропетровской областях

В Киевской области света не будет:

1 группа — с 9:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00;

2 группа — с 9:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00;

3 группа — с 12:00 до 16:00;

4 группа — с 12:00 до 16:00;

5 группа — с 7:00 до 10:00, с 15:00 до 19:00;

6 группа — с 7:00 до 10:00, с 15:00 до 19:00.

Фото: ДТЭК

Также одна очередь отключений по указанию Укрэнерго добавилась в Днепропетровской области.

Фото: ДТЭК

Ситуация со светом по Украине

В Укрэнерго добавили, что всего меры ограничения будут действовать в Киеве и еще 16 областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.

С 08:00 до 19:00 будут применяться две очереди отключений, а с 19:00 до 22:00 — одна очередь.

Причина временного усиления ограничений — повреждение линий передачи в результате обстрела.

"Сумыоблэнерго" сообщили, что с 07:42 до 19:00 будут применять две очереди, а с 19:00 до 22:00 — одну.

Фото: Суммыоблэнерго

Напомним, 18 ноября в Украине после масштабной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру ввели графики отключений света.

20 ноября народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что на отмену графиков отключения света будет влиять погода, температура на улице и наличие или отсутствие атак на энергетическую инфраструктуру.