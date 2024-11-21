В Україні скасували екстрені відключення світла, але оновили графіки: що відомо

У Києві та 16 областях України сьогодні з 08:00 до 19:00 будуть застосовуватись дві черги відключень, а з 19:00 до 22:00 — одна черга.

У четвер, 21 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Вранці ДТЕК повідомив про застосування екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. У столиці та інших регіонах оновили графіки. Фокус зібрав все, що відомо про ситуацію в енергосистемі.

Відключення світла у Києві

О 8:32 у КМВА заявили, що поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів.

"Енергетики готуються до скасування аварійних та стабілізаційних відключень. Але потрібно бути готовим, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками", — йшлося у повідомленні.

Однак через декілька хвилин інформацію уточнили, заявивши про скасування аварійних відключень і перехід на погодинні відключення.

За вказівкою Укренерго до 11:00 додалась ще одна черга відключень у Києві. Світло буде відсутнє:

1 група — з 10:00 до 14:00, з 19:00 до 23:00;

2 група — з 10:00 до 14:00;

3 група — з 13:00 до 17:00;

4 група — з 13:00 до 17:00;

5 група — з 8:00 до 11:00, з 16:00 до 20:00;

6 група — з 7:00 до 11:00, з 16:00 до 20:00.

Фото: Скриншот

Відключення у Київській і Дніпропетровській областях

У Київській області світла не буде:

1 група — з 9:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00;

2 група — з 9:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00;

3 група — з 12:00 до 16:00;

4 група — з 12:00 до 16:00;

5 група — з 7:00 до 10:00, з 15:00 до 19:00;

6 група — з 7:00 до 10:00, з 15:00 до 19:00.

Фото: ДТЕК

Також одна черга відключень за вказівкою Укренерго додалась у Дніпропетровській області.

Фото: ДТЕК

Ситуація зі світлом по Україні

В Укренерго додали, що всього заходи обмеження діятимуть у Києві та ще 16 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській.

З 08:00 до 19:00 будуть застосовуватись дві черги відключень, а з 19:00 до 22:00 — одна черга.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

"Сумиобленерго" повідомили, що з 07:42 до 19:00 застосовуватимуть дві черги, а з 19:00 до 22:00 — одну.

Фото: Сумиобленерго

Нагадаємо, 18 листопада в Україні після масштабної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру запровадили графіки відключень світла.

20 листопада народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Сергій Нагорняк заявив, що на скасування графіків відключення світла впливатиме погода, температура надворі та наявність чи відсутність атак на енергетичну інфраструктуру.