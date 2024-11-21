У більшості областей змінились графіки відключень: половина споживачів без світла

За вказівкою "Укренерго" запроваджено три черги відключень. Обмеження діятимуть до 19:00. Після вимикатимуть тільки одну чергу споживачів

У четвер, 21 листопада, у більшості регіонів України змінено обсяг обмежень споживання електроенергії. Про це йдеться у повідомленні національної енергетичної кампанії "Укренерго".

У період із 14:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, а з 19:00 до 22:00 — одна черга.

Про які саме області йдеться оператор системи передачі не уточнив. Однак в компанії додали, що графік та обсяг відключень можуть змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію про відключення можна знайти на офіційних сайтах чи сторінках обленерго.

Українців закликали споживати електроенергію раціонально після повернення світла за графіком, щоб сприяти стабільній роботі енергомережі.

Своєю чергою генеральний директор YASNO Сергій Коваленко уточнив, що обмеження стосуються, зокрема, Дніпропетровської області.

"НЕК Укренерго збільшує обмеження — тепер на три черги з 6, тобто половина споживачів без світла", — написав він у Facebook.

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Коваленко додав, що графіки після коригувань уже розміщені на сайті та в мобільному застосунку.

За його словами, аналогічне рішення очікується і по Києву.

Нагадаємо, вранці 21 листопада Укренерго повідомило, що у Києві та ще 16 областях України з 08:00 до 19:00 будуть застосовуватись дві черги відключень. Посилення обмежень пояснили пошкодженням ліній передачі внаслідок обстрілу.