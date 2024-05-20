Веселка, символ ЛГБТ або демонтаж: в Інституті нацпам'яті озвучили сценарії щодо "Арки дружби народів"

Очільник відомства Антон Дробович запропонував переосмислити пам'ятку і перетворити її на символ відкритості країни до толерантності, чи зробити навколо неї водяні гірки.

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Арку Свободи українського народу (раніше — "Арка дружби народів") в Києві не обов'язково демонтувати. Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що цього можна уникнути, якщо місто і громада зможуть переозначити її по-справжньому. Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Дробович озвучив три сценарії розвитку подій довкола скульптурної композиції на території Хрещатого парку у столиці.

"Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", — розказав очільник УІНП.

На думку Дробовича, третій варіант є оптимальним, оскільки справді переозначує об'єкт. Ба більше, навколо нього з'являється новий контекст і дискусія.

"Тріщина, яка зараз є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлювання, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює!", — вважає він.

Дробович наголосив, що це не остаточний і єдиний варіант. Він припускає, що там також можна зробити, наприклад, водяну гірку.

"Правда в тому, що "Арка дружби народів" від А до Я – фейк. Бо ніякої дружби не було, возз'єднання не було, це все імперська практика і фактичне маркування простору. … Демонтаж арки, з точки зору змістів і контекстів, природніший. Але я не вважаю, що її обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать", — резюмував він.

Нагадаємо, 17 квітня Мінкульт визнав колишню "Арку дружби народів" у Києві не історичною пам'яткою. У відомстві заявили, що монумент можна демонтувати.

25 квітня у КМВА повідомили, що поки не планують прибирати Арку Свободи українського народу, яка є візитною карткою столиці. Київська влада спільно з експертами профільних академічних інститутів дійшла висновку, що арку треба зберегти.