Більше не пам'ятка історії: Мінкульт дозволив демонтувати колишню "Арку дружби народів"

У міністерстві заявили, що об'єкт є частиною пропагандистської кампанії Москви, яка покликана сформувати в українців спотворені уявлення про те, що державу Україна створено штучно.

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Міністерство культури та інформаційної політики України визнало колишню "Арку дружби народів" у Києві не історичною пам'яткою. Тепер монумент можна знести. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Мінкульту 17 квітня.

Зазначається, що "Арка дружби народів" була встановлена 1982 року з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року. Вона належить до символіки російської імперської політики і підлягає повному демонтажу.

"Незважаючи на перейменування Київською міською радою на "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує винятково радянські ідеологеми та конотації, тож становить загрозу національній безпеці України", — зазначили в Мінкульті.

Повідомляється, що такого висновку дійшли експерти з Експертної комісії Українського інституту національної пам'яті з визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики.

Там же дійшли висновку, що втілений у монументі міф про "возз'єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. Російські окупанти активно використовують цей міф для обґрунтування законності вторгнення ЗС РФ і територіальних претензій Кремля.

Крім того, як зазначили в Мінкульті, об'єкт є частиною пропагандистської кампанії Москви, що покликана сформувати в українців спотворені уявлення про нібито "історичну бездержавність" українського народу, а також про те, що держава Україна — штучна.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємося від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", — підсумував в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, 8 квітня Мінкульт оновив список "критично важливих" компаній. Розважальне державне підприємство, як з'ясувалося, є критично важливим для функціонування економіки. Тому військовозобов'язані, причетні до роботи цирку, будуть заброньовані від мобілізації.

Пізніше Мінкульт висловився щодо "броні" для співробітників телемарафону і цирку. За словами Карандєєва, він вкрай обурений тим хейтом і критикою на адресу громадян, яким надали відстрочку від мобілізації. Він вважає, що люди зі сфери медіа та культури "чесно і якісно роблять свою роботу".