"Критично важливі": Мінкульт висловився щодо "броні" для співробітників телемарафону і цирку

За словами виконувача обов'язків міністра Ростислава Карандєєва, він вкрай обурений тим хейтом і критикою на адресу громадян, яким надали відстрочку від мобілізації. Він вважає, що люди зі сфери медіа та культури "чесно і якісно роблять свою роботу".

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Засоби масової інформації є джерелом правдивої інформації в Україні і так званою опорою національної безпеки. З цим і пов'язане їхнє бронювання від мобілізації. На цю тему детальніше висловився виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, він був обурений хейтом навколо цієї теми, адже це є неповагою до людей зі сфери культури та медіа, які "чесно і якісно роблять свою роботу".

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"Як можна робити висновки про важливість закладу культури лише за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Це єдиний заклад, який проводить вистави в найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи", — пише Ростислав Карандєєв.

Далі в.о. міністра культури додав, що колектив провів понад 1510 вистав у 17 областях України, і обов'язок влади забезпечити сталість та бодай мінімальну спроможність функціонування будь-якого закладу культури, які попри війну продовжують діяльність.

Крім того, алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа з початку повномасштабної війни не змінювався. Броні підлягають працівники театру, музичних закладів, цирків тощо. Це продовжиться і далі.

"Це дуже незначна кількість людей. Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб. Так! Тільки 14 працівників! Це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності всього колективу! Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівники, які нероздільно пов'язані з артистами і без участі яких вистави просто не відбуваються", — продовжив Ростислав Карандєєв.

Щодо бронювання співробітників медіа, то виконувач обов'язків міністра переконаний, що під час війни українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки. Річ у тім, що противник намагається маніпулювати громадською думкою в усьому світі та поширює відверту брехню.

У зв'язку з цим люди з цієї сфери і підлягають бронюванню від мобілізації.

"Люди критично важливі культурі. Культура і медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, а й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу", — підсумував Ростислав Карандєєв.

В.о. міністра культури висловився про бронювання співробітників культури та медіа Фото: Скриншот

Нагадаємо, 8 квітня повідомлялося, що співробітники телемарафону отримали бронювання від мобілізації. На думку Мінкульту, канали платформи "Єдині новини" відповідають критеріям критичної важливості для підтримання функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.