Больше не памятник истории: Минкульт разрешил демонтировать бывшую "Арку дружбы народов"

В министерстве заявили, что объект является частью пропагандистской кампании Москвы, которая призвана сформировать у украинцев искаженные представления о том, что государство Украина создано искусственно.

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Министерство культуры и информационной политики Украины признало бывшую "Арку дружбы народов" в Киеве не историческим памятником. Теперь монумент можно снести. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минкульта 17 апреля.

Отмечается, что "Арка дружбы народов" была установлена в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года. Она принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

"Несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины", — отметили в Минкульте.

Сообщается, что к такому заключению пришли эксперты из Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики.

Там же пришли к выводу, что воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух "братских" народов не соответствует историческим реалиям. Российские оккупанты активно используют этот миф для обоснования законности вторжения ВС РФ и территориальных претензий Кремля.

Кроме того, как отметили в Минкульте, объект является частью пропагандистской кампании Москвы, которая призвана сформировать у украинцев искаженные представления о якобы "исторической безгосударственности" украинского народа, а также о том, что государство Украина – искусственно.

"В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его "ярмом". Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", – подытожил и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Напомним, 8 апреля Минкульт обновил список "критически важных" компаний. Развлекательное государственное предприятие, как выяснилось, является критически важным для функционирования экономики. Поэтому военнообязанные, причастные к работе цирка, будут забронированы от мобилизации.

Позже Минкульт высказался о "брони" для сотрудников телемарафона и цирка. По словам Карандеева, он крайне возмущен тем хейтом и критикой в адрес граждан, которым предоставили отсрочку от мобилизации. Он считает, что люди из сферы медиа и культуры "честно и качественно делают свою работу".