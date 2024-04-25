"Візитівка Києва": у КМДА виступають проти демонтажу колишньої "Арки дружби народів" (фото)

В адміністрації заявили, що влада столиці закінчує роботи з декомунізації та дерусифікації культурно-історичної та архітектурної спадщини в Києві. Сформовано список із 297 об'єктів, серед яких 95 пам'ятників і понад 200 пам'ятних знаків.

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Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила, що у столиці поки що не збираються демонтувати арку "Свободи українського народу", яка стала візитною карткою Києва. Про це КМВА повідомила на своєму сайті 25 квітня.

Ба більше, як зазначається в релізі, простір навколо арки разом з оглядовим майданчиком, на якому вона розташована, буде переосмислено з нових концептуальних позицій декомунізації та дерусифікації об'єктів у публічному середовищі Києва.

За інформацією департаменту культури КМВА, який опікується цим питанням, робочою групою було проведено фахові експертизи, консультації з громадськістю щодо об'єктів історичної пам'яті, пов'язаних з історією та культурою СРСР і Росії. Загалом київська влада спільно з експертами профільних академічних інститутів та Інституту національної пам'яті дійшла думки, що арку слід зберегти як символ Свободи українського народу та архітектурну пам'ятку.

До того ж, як стверджують київські чиновники, для демонтажу арки знадобиться чимала кількість коштів, які доведеться виділяти з міського бюджету, а питання демонтажу арки не є сьогодні нагальним. Набагато важливіше, на думку влади, спрямувати ці фінанси на допомогу Збройним силам України, забезпечити належне функціонування соціальної сфери, вирішити життєво важливі проблеми столичних мешканців.

Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року Київрада ухвалила рішення перейменувати Арку, яка символізує певну дружбу російського й українського народів, на арку "Свободи українського народу" та демонтувати фігуру двох робітників — українця й росіянина, що й було зроблено ще у квітні 2022 року.

Колишній вигляд Арки дружби народів Фото: КГГА

Крім того, у КМВА зазначають, що столиця нині фіналізує роботу з декомунізації та дерусифікації культурно-історичної та архітектурної спадщини. Сформовано список із 297 об'єктів, які робоча група пропонує до усунення або переміщення у спеціально визначені місця. Серед цих об'єктів — 95 пам'ятників і понад 200 пам'ятних знаків.

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Загрожує нацбезпеці України: Інститут нацпам'яті вимагає знести колишню Арку дружби народів

Нагадаємо, Фокус писав, що ще 17 квітня Мінкульт дозволив демонтувати колишню Арку дружби народів у Хрещатому парку. У відомстві переконані, що об'єкт є частиною пропагандистської кампанії Москви.

Крім того, раніше, 8 квітня, Фокус повідомляв, що столична влада хоче перейменувати п'ять станцій Київського метрополітену.