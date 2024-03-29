Загрожує нацбезпеці України: Інститут нацпам'яті вимагає знести колишню Арку дружби народів

Як стверджують в Інституті нацпам'яті, арка в центрі Києва належить до символіки російської імперської політики, тому простого перейменування недостатньо. Вона повинна бути повністю демонтована.

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Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті з визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики дійшла до висновку, що Арку свободи українського народу, яка до 2022 року називалася Арка дружби народів, потрібно знести, адже вона репрезентує радянські ідеологеми й конотації та становить загрозу національній безпеці України. Про це повідомила пресслужба УІНП.

"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", — йдеться у повідомленні.

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Експертна комісія УІНП зазначила, що попри перейменування об'єкта у травні 2022 року на Арку свободи українського народу, а також попри те, що у квітні 2022 біля арки демонтували радянський монумент робітників, споруда репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року на арці зробили інсталяцію "Тріщина дружби", присвячену українським політв’язням Кремля, зокрема режисерові Олегу Сенцову, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.

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