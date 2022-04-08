"Дружба народів" вбиває: у Києві хочуть перейменувати п'ять станцій метро (фото)

Начальник київського метрополітену заявив, що перейменувати варто станції Дружби народів, Площу Льва Толстого, Берестейську, Мінську та Героїв Дніпра.

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Начальник київського метрополітену Віктор Брагінський запропонував градоначальнику Віталію Кличку перейменувати п'ять станцій метро. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, перейменувати варто станції Дружби народів, Площу Льва Толстого, Берестейську, Мінську та Героїв Дніпра.

"Наші люди ховаються на Дружби народів, поки ця так звана "дружба народів" вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та знищує нашу країну. Такого не може бути", — наголосив Брагінський.

Профільна комісія та громадськість, на його думку, зможе "вибрати гідні назви та увічнити наших героїв".

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станції метро перетворилися на притулок для мирних громадян України.

Брагінський додав, що у Києві частково працюють усі три лінії метрополітену. З 8 квітня роботу червоної лінії метро продовжили від станції "Театральна" до "Академмістечка".

[ + – ] Червона лінія метро працює від станції "Театральна" до "Академмістечка"

Синя лінія працює від "Героїв Дніпра" до "Теремків", а зелена — від "Сирця" до "Червоного хутора" з пересадкою на станції "Видубичі".

[ + – ] Метрополітен перевозить пасажирів з 7:30 до 19:00

Середній інтервал лініями — близько 1 години. Метрополітен перевозить пасажирів з 7:30 до 19:00, станції метро цілодобово приймають людей для укриття повітряних атак.

Історія назв п'яти станцій метро

Станція Дружби народів названа від бульвару, що проходить над нею. Її відкрили 30 грудня 1991 року, станція стала 32-ою за рахунком. Площа Льва Толстого — 22 станція київського метрополітену. Її образ присвячений творчості російського письменника Льва Толстого.

Станцію Берестейська відкрили 5 листопада 1971 року під назвою "Жовтнева". Сучасна назва походить від української назви білоруського міста Брест.

Метро Мінська відкрито 6 листопада 1982 року. Назву отримала від розташованих поряд з нею Мінського району та Мінської площі. Героїв Дніпра — наступна після станції Мінська та найпівнічніша станція міста. Названа по прилеглій вулиці Героїв Дніпра.

Нагадаємо, київське метро відновило перевезення пасажирів 28 лютого, тоді потяги частково курсували трьома гілками, а інтервал руху був близько 40 хвилин.

Фокус уже писав, що з 4 квітня київський метрополітен відновив роботу через Південний міст.