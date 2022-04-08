"Дружба народов" убивает: в Киеве хотят переименовать пять станций метро (фото)

Начальник киевского метрополитена заявил, что переименовать стоит станции Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейскую, Минскую и Героев Днепра.

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Начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский предложил градоначальнику Виталию Кличко переименовать пять станций метро. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, переименовать стоит станции Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейскую, Минскую и Героев Днепра.

"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", – подчеркнул Брагинский.

Профильная комиссия и общественность, по его мнению, сможет "выбрать достойные названия и увековечить наших героев".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину станции метро превратились в убежище для мирных граждан Украины.

Брагинский добавил, что в Киеве частично работают все три линии метрополитена. С 8 апреля работу красной линии метро продлили от станции "Театральная" до "Академгородка".

[ + – ] Красная линия метро работает от станции "Театральная" до "Академгородка"

Синяя линия работает от "Героев Днепра" до "Теремков", а зеленая – от "Сырца" до "Красного хутора" с пересадкой на станции "Выдубичи".

[ + – ] Метрополитен перевозит пассажиров с 7:30 до 19:00

Средний интервал по линиям – около 1 часа. Метрополитен перевозит пассажиров с 7:30 до 19:00, станции метро круглосуточно принимают людей для укрытия от воздушных атак.

История названий пяти станций метро

Станция Дружбы народов названа от проходящего над ней бульвара. Ее открыли 30 декабря 1991, станция стала 32-й по счету. Площадь Льва Толстого – 22-я станция киевского метрополитена. Ее образ посвящен творчеству российского писателя Льва Толстого.

Станцию Берестейская открыли 5 ноября 1971 года под названием "Октябрьская". Современное название происходит от украинского названия белорусского города Брест.

Метро Минская открыта 6 ноября 1982 года. Название получила от расположенных рядом с ней Минского района и Минской площади. Героев Днепра – следующая после станции Минская и самая северная станция города. Названа в честь освобождения Днепра солдатами советской армии от немецких захватчиков в 1943 году, которое осуществлялось без необходимой техники и оружия.

Напомним, киевское метро возобновило перевозки пассажиров 28 февраля, тогда поезда частично курсировали по трем веткам, а интервал движения был около 40 минут.

Фокус уже писал, что c 4 апреля киевский метрополитен возобновил работу через Южный мост.