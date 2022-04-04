Метрополитен Киева возобновил движение через Южный мост, — КГГА
Средний интервал движения поездов, как рассказывают в администрации, составляет 1 час, однако график работы метрополитена может меняться.
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С понедельника, 4 апреля, киевский метрополитен возобновляет работу через Южный мост. Об этом информирует пресс-служба КГГА.
По данным администрации, возобновление сообщения через Южный мост Киева было осуществлено с 08:30.
Как рассказывают в КГГА, средний интервал движения поездов составляет 1 час, однако график работы столичного метро может оперативно меняться при необходимости.
В частности, движение по "красной" ветке метрополитена Киева осуществляется от станции "Шулявская" до "Театральной".
"Зеленая" линия столичного метро работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Для удобства пассажиров функционирует пересадка "Золотые Ворота" — "Театральная".
Жители столицы услугами метрополитена на "синей" ветке смогут воспользоваться от станции "Героев Днепра" до "Теремков".
В пресс-службе КГГА предупреждают, что поезда метро Киева не делают остановки на станциях:
- "Майдан Независимости"
- "Площадь Льва Толстого"
- "Дворец спорта"
- "Кловская"
"Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия", — говорится в сообщении администрации.
Напомним, в конце февраля метро Киева возобновило работу в режиме перевозок. Поезда метрополитена начали курсировать сразу по нескольким веткам, а примерный интервал движения составлял 40 минут.
Также сообщалось, что метро Киева в условиях массированных обстрелов стало убежищем для нескольких тысяч мирных жителей.