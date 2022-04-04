Метрополитен Киева возобновил движение через Южный мост, — КГГА

Средний интервал движения поездов, как рассказывают в администрации, составляет 1 час, однако график работы метрополитена может меняться.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

С понедельника, 4 апреля, киевский метрополитен возобновляет работу через Южный мост. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным администрации, возобновление сообщения через Южный мост Киева было осуществлено с 08:30.

Как рассказывают в КГГА, средний интервал движения поездов составляет 1 час, однако график работы столичного метро может оперативно меняться при необходимости.

В частности, движение по "красной" ветке метрополитена Киева осуществляется от станции "Шулявская" до "Театральной".

"Зеленая" линия столичного метро работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Для удобства пассажиров функционирует пересадка "Золотые Ворота" — "Театральная".

Жители столицы услугами метрополитена на "синей" ветке смогут воспользоваться от станции "Героев Днепра" до "Теремков".

В пресс-службе КГГА предупреждают, что поезда метро Киева не делают остановки на станциях:

"Майдан Независимости"

"Площадь Льва Толстого"

"Дворец спорта"

"Кловская"

"Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия", — говорится в сообщении администрации.

[ + – ] Метро Киева возобновляет работу через Южный мост

Напомним, в конце февраля метро Киева возобновило работу в режиме перевозок. Поезда метрополитена начали курсировать сразу по нескольким веткам, а примерный интервал движения составлял 40 минут.

Также сообщалось, что метро Киева в условиях массированных обстрелов стало убежищем для нескольких тысяч мирных жителей.