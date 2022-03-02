Киевское метро сейчас укрывает 15 тыс. горожан, потенциал — 100 тыс. жителей

Киевляне, ночевавшие в метро в ночь с 25 на 26 февраля, рассказывают, что воды там не было.

В подземных станциях столичного метрополитена прячется 15 тыс. человек, но может принять гораздо больше. Об этом сообщает директор коммунального предприятия Виктор Брагинский.

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"Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, проводится поставка еды и по возможности лекарств", — пишет Виктор Брагинский.

По словам директора, в настоящее время в защищенных станциях метро сейчас укрывается до 15 тыс. киевлян, однако инфраструктура рассчитана на 100 тыс. человек. "Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и плед стали их единственным домом", — говорит директор КП. Брагинский попросил тех, кто идет в метро, брать с собой побольше теплых вещей и еды, чтобы делиться с теми, кто в этом сейчас нуждается.

28 февраля Красный крест Украины обеспечил около 8 тыс. людей, прячущихся в метрополитене, продуктами питания и товарами первой необходимости. Помощь предоставили на 18 станциях киевского метро. "Из-за комендантского часа многим людям приходиться оставаться там ночевать там без еды и воды", — говорится на странице организации в Facebook.

Киевлянка Мария, ночевавшая на станции метро "Політехнічний інститут" с 25 на 26 февраля с двумя детьми, рассказала Фокусу, что доступа к питьевой воде в убежище не было. "Я спросила об этом у дежурного полицейского, он сказал про воду в туалете и еще в каком-то месте. Думаю, что речь шла о воде технического качества", — объясняет она. Киевлянка вспоминает, что туалета в таком плохом состоянии, как на станции, она давно не видела, поэтому набирать там воду для питьевых нужд люди не могут.

По словам Виктора Брагинского, коллектив киевского метрополитена уже истощен, однако продолжает работать для обеспечения безопасности людей. Вчера директор сообщал, что сотрудникам не смогли выплатить зарплату в полном объеме из-за проблем с финансированием. "Все работники получили только по 5 тыс. грн. До конца недели будет зачислена и выплачена вся заработная плата", — прокомментировал он.

Днем метрополитен продолжает работать как транспорт для перевозки местных жителей. На левом берегу столицы красная ветка метро не работает, зеленая ветка на левом берегу курсирует по маршруту "Славутич-Красний Хутір". На правом берегу города на красной ветке поезда курсируют от ст. "Шулявська" до ст. "Університет", по синей ветке — от ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" без остановок на ст. "Майдан Незалежності" и "Площа Льва Толстого". Зеленая ветка работает по маршруту "Сирець-Видубичі" без остановок на ст. "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Ориентировочный интервал движения — 40 мин.

В комендантское время метрополитен функционирует исключительно как укрытие. Гермозатворы закрываются, если есть информация об опасности от правоохранительных органов. Напоминаем, что в столице Украины комендантский час действует с 20.00 до 07.00, но метрополитен перевозит людей только до 19.00.