Київське метро зараз приховує 15 тис. містян, потенціал – 100 тис. мешканців

Кияни, які ночували у метро в ніч із 25 на 26 лютого, розповідають, що води там не було.

У підземних станціях столичного метрополітену ховається 15 тис. осіб, але може прийняти набагато більше. Про це повідомляє директор комунального підприємства Віктор Брагінський.

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"Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та, за можливості, ліків", — пише Віктор Брагінський.

За словами директора, наразі в захищених станціях метро зараз ховається до 15 тис. киян, проте інфраструктура розрахована на 100 тис. осіб. "Багатьом людям уже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі та плед стали їх єдиним будинком", — говорить директор КП. Брагінський попросив тих, хто йде в метро, брати із собою більше теплих речей та їжі, щоб ділитися з тими, хто цього зараз потребує.

28 лютого Червоний хрест України забезпечив майже 8 тис. людей, які ховаються у метрополітені, продуктами харчування та товарами першої необхідності. Допомогу надали на 18 станціях київського метро. "Через комендантську годину багатьом людям доводиться залишатися там, ночувати там без їжі та води", — йдеться на сторінці організації у Facebook.

Киянка Марія, яка ночувала на станції метро "Політехнічний інститут" із 25 на 26 лютого з двома дітьми, розповіла Фокусу, що доступу до питної води у притулку не було. "Я запитала про це в чергового поліцейського, він сказав про воду в туалеті та ще в якомусь місці. Думаю, що йшлося про воду технічної якості", — пояснює вона. Киянка згадує, що туалету в такому поганому стані, як на станції, вона давно не бачила, тож набирати там воду для питних потреб люди не можуть.

За словами Віктора Брагінського, колектив київського метрополітену вже виснажений, проте продовжує працювати задля безпеки людей. Учора директор повідомляв, що співробітникам не змогли виплатити зарплату в повному обсязі через проблеми з фінансуванням. "Усі працівники отримали лише по 5 тис. грн. До кінця тижня буде зараховано та виплачено всю заробітну плату", — прокоментував він.

Удень метрополітен продовжує працювати як транспорт для перевезення місцевих мешканців. На лівому березі столиці червона гілка метро не працює, зелена гілка на лівому березі курсує за маршрутом "Славутич-Червоний Хутір". На правому березі міста червоною гілкою поїзда курсують від ст. "Шулявська" до ст. "Університет", по синій гілці — від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" без зупинок на ст. "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого". Зелена гілка працює за маршрутом "Сирець-Видубичі" без зупинок на ст. "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Орієнтовний інтервал руху — 40 хв.

У комендантські часи метрополітен функціонує виключно як укриття. Гермозатвори закриваються, якщо є інформація про небезпеку від правоохоронних органів. Нагадуємо, що в столиці України комендантська година діє з 20:00 до 07:00, але метрополітен перевозить людей лише до 19:00.