Метрополітен Києва відновив рух через Південний міст, — КМДА

Середній інтервал руху потягів, як розповідають в адміністрації, становить 1 годину, проте графік роботи метрополітену може змінюватися.

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З понеділка, 4 квітня, київський метрополітен відновлює роботу через Південний міст. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За даними адміністрації, відновлення сполучення через Південний міст Києва було здійснено о 08:30.

Як розповідають у КМДА, середній інтервал руху потягів становить 1 годину, проте графік роботи столичного метро може оперативно змінюватись за потреби.

Зокрема, рух "червоною" гілкою метрополітену Києва здійснюється від станції "Шулявська" до "Театральної".

"Зелена" лінія столичного метро працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Для зручності пасажирів функціонує пересадка "Золоті Ворота" — "Театральна".

Мешканці столиці послугами метрополітену на "синій" гілці зможуть скористатися від станцією "Героїв Дніпра" до "Теремків".

У пресслужбі КМДА попереджають, що потяги метро Києва не роблять зупинки на станціях:

"Майдан Незалежності";

"Площа Льва Толстого";

"Палац спорту";

"Кловська".

"Метрополітен для перевезення пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", — йдеться у повідомленні адміністрації.

[ + – ] Метро Києва відновлює роботу через Південний міст

Нагадаємо, наприкінці лютого метро Києва відновило роботу в режимі перевезень. Потяги метрополітену почали курсувати відразу кількома гілками, а приблизний інтервал руху становив 40 хвилин.

Також повідомлялося, що метро Києва в умовах масованого обстрілу стало притулком для кількох тисяч мирних жителів.