Метро Києва відновило роботу в режимі перевезень: куди можна дістатися (фото)

Орієнтовний інтервал руху потягів, як розповідають у комунальному підприємстві, становить 40 хвилин.

У понеділок, 28 лютого, метро Києва перейшло на режим перевезення пасажирів. Про це у своєму Facebook повідомила заступниця начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

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За її словами, потяги курсують одразу на кількох гілках метро.

Зокрема, рух "червоною" лінією було організовано від станції "Шулявська" до "Університету".

"Синя" гілка — потяги метрополітену курсують за маршрутом станція "Героїв Дніпра" — станція "Теремки" без зупинки на "Майдані Незалежності" та "Площі Льва Толстого".

Жителі Києва також можуть скористатися послугами метро на "зеленій" лінії, яка функціонує від станції "Сирець" до "Видубичів". Макогон попереджає, що на цьому маршруті потяги не робитимуть зупинки на "Палаці спорту", "Кловській" і "Золотих воротах". Водночас, на "зеленій" гілці також працюватиме ділянка від "Славутича" до "Червоного хутора".

"Приблизний інтервал руху 40 хвилин. Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", — додала заступниця начальника метрополітену Києва в своєму Facebook.

[ + – ] Метрополітен Києва перейшов на режим перевезення пасажирів

Нагадаємо, що 26 лютого метро Києва через повномасштабне вторгнення РФ перейшло в роботу притулку для цивільних осіб. Як розповідав мер столиці Віталій Кличко, наземний транспорт також почав працювати в особливому режимі здійснюючи перевезення співробітників критичної інфраструктури.

Також Фокус розповідав, як метрополітен Києва з іншим громадським транспортом працював у перші години російського вторгнення.