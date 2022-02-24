Безкоштовний проїзд. Як працює транспорт у Києві в умовах нападу Росії на Україну

Київський метрополітен працює в нормальному режимі, проїзд у комунальному транспорті столиці став безплатним

У метро Києва відключили автоматизовану систему оплати проїзду. Проїзд по всьому комунальному транспорту міста: метро, трамваї, тролейбуси, автобуси – безплатний. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO), заступник голови КМДА Петро Оленич.

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За даними КМДА, весь транспорт працює в нормальному режимі.

Водночас усіх, хто не залучений у роботі інфраструктури міста, просять залишатися вдома й у разі повітряної тривоги пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з ранку 24 лютого зафіксували удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у кількох містах України. Також підірвали телевежу в Луцьку, зруйновали злітно-посадкову смугу в Кульбабиному, Миколаїв.

Вибухи було чути й у Києві, в українській столиці увімкнули сирени. Мер Києва Віталій Кличко закликає зберігати спокій та підготувати тривожну валізку.