Бесплатный проезд. Как работает транспорт в Киеве в условиях нападения России на Украину

Киевский метрополитен работает в нормальном режиме, проезд в коммунальном транспорте столицы стал бесплатным

В метро Киева отключили автоматизированную систему оплаты проезда. Проезд всем коммунальным транспортом города: метро, трамваи, троллейбусы, автобусы – бесплатный. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO), заместитель главы КГГА Петр Оленич.

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По данным КГГА, весь транспорт работает в нормальном режиме.

В то же время всех, кто не задействован в работе инфраструктуры города просят оставаться дома и в случае воздушной тревоги проследовать к ближайшему укрытию.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что с утра 24 февраля были зафиксированы удары по центрам военного управления, аэродромов, военных складов в нескольких городах Украины. Также была подорвана телебашня в Луцке, разрушена взлетно-посадочная полоса в Кульбабкино, Николаев.

Взрывы были слышны и в Киеве, в украинской столице включили сирены. Мэр Киева Виталий Кличко призывает сохранять спокойствие и подготовить тревожный чемоданчик.