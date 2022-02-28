Метро Киева возобновило работу в режиме перевозок: куда можно добраться (фото)

Примерный интервал движения поездов, как рассказывают в коммунальном предприятии, составляет 40 минут.

В понедельник, 28 февраля, метро Киева перешло на режим перевозки пассажиров. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

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По ее словам, поезда курсируют сразу на нескольких ветках метро.

В частности, движение по "красной" линии было организовано от станции "Шулявская" до "Университета".

"Синяя" ветка — поезда метрополитена курсируют по маршруту станция "Героев Днепра" — станция "Теремки" без остановки на "Майдане Независимости" и "Площади Льва Толстого".

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Жители Киева также могут воспользоваться услугами метро на "зеленой" линии, которая функционирует от станции "Сырец" до "Выдубичей". Макогон предупреждает, что на этом маршруте поезда не будут делать остановки на "Дворце спорта", "Кловской" и "Золотых воротах". Вместе с этим, на "зеленой" ветке также будет работать участок от "Славутича" до "Красного хутора".

"Примерный интервал движения 40 минут. Обращаем внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости", — добавила замначальника метрополитена Киева в своем Facebook.

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Напомним, что 26 февраля метро Киева из-за полномасштабного вторжения РФ перешло в работу убежища для гражданских лиц. Как рассказывал мэр столицы Виталий Кличко, наземный транспорт также начал работать в особом режиме, осуществляя перевозку сотрудников критической инфраструктуры.

Также Фокус рассказывал, как метрополитен Киева с другим общественным транспортом работал в первые часы российского вторжения.