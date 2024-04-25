"Визитка Киева": в КГГА выступают против демонтажа бывшей "Арки дружбы народов" (фото)

В администрации заявили, что власти столицы заканчивают работы по декоммунизации и дерусификации культурно-исторического и архитектурного наследия в Киеве. Сформирован список из 297 объектов, среди которых 95 памятников и более 200 памятных знаков.

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Киевская городская военная администрация (КГВА) заявила, что в столице пока не собираются демонтировать арку "Свободы украинского народа", которая стала визитной карточкой Киева. Об этом КГВА сообщила на своем сайте 25 апреля.

Более того, как отмечается в релизе, пространство вокруг арки вместе с обзорной площадкой, на которой она расположена, будет переосмыслено с новых концептуальных позиций декоммунизации и дерусификации объектов в публичной среде Киева.

По информации департамента культуры КГВА, который занимается этим вопросом, рабочей группой были проведены профессиональные экспертизы, консультации с общественностью относительно объектов исторической памяти, связанных с историей и культурой СССР и России. В целом киевские власти совместно с экспертами профильных академических институтов и Института национальной памяти пришли к мнению, что арку следует сохранить как символ Свободы украинского народа и архитектурный памятник.

К тому же, как утверждают киевские чиновники, для демонтажа арки понадобится немалое количество денежных средств, которые придется выделять из городского бюджета, а вопрос демонтажа арки не является сегодня насущным. Гораздо важнее, по мнению властей, направить эти финансы на помощь Вооруженным силам Украины, обеспечить должное функционирование социальной сферы, решить жизненно важные проблемы столичных жителей.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Киевсовет принял решение переименовать Арку, символизирующую некую дружбу русского и украинского народов, в арку "Свободы украинского народа" и демонтировать фигуру двух рабочих — украинца и русского, что и было сделано еще в апреле 2022 года.

Прежний вид Арки дружбы народов Фото: КГГА

Кроме того, в КГВА отмечают, что столица в настоящее время финализирует работу по декоммунизации и дерусификации культурно-исторического и архитектурного наследия. Сформирован список из 297 объектов, которые рабочая группа предлагает к устранению либо перемещению в специально определенные места. Среди этих объектов — 95 памятников и более 200 памятных знаков.

Важно

Угрожает нацбезопасности Украины: Институт нацпамяти требует снести бывшую Арку дружбы народов

Напомним, Фокус писал, что еще 17 апреля Минкульт разрешил демонтировать бывшую Арку дружбы народов в Крещатом парке. В ведомстве убеждены, что объект является частью пропагандистской кампании Москвы.

Кроме того, ранее, 8 апреля, Фокус сообщал, что столичные власти хотят переименовать пять станция Киевского метрополитена.