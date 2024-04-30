В Киеве демонтируют композицию в честь Переяславской рады (фото)

"Арка дружбы народов" в Киеве была открыта по случаю 60-й годовщины создания СССР в 1982 году. В дальнейшем монумент "Переяславская рада" будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова.

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В Киеве начался демонтаж скульптуры Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа". Об этом сообщили 30 апреля в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Скульптура состоит из двух десятков элементов весом 6-7 тонн.

До начала демонтажа специалисты изучили скульптуру, чтобы при монтаже можно было сохранить ее целостность. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

"Арка дружбы народов" в Киеве была открыта в рамках праздника 60-й годовщины создания СССР в 1982 году.

Переяславская рада: что известно

Переяславская рада — общая военная рада, которую гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславе 8 (18) января 1654 года. По советской идеологии она стала "воссоединением украинского народа с братским русским народом". Соглашение в Переяславе было устным, оно предусматривало военно-политический союз двух государств — Гетманщины и Московского царства. Казаки присягали на верность царю, а монарх (или уполномоченный им представитель) обязывался гарантировать права и вольности украинского народа.

Причиной для соглашения стала неспособность Войска Запорожского самостоятельно справиться с Речью Посполитой для объединения всех украинских этнических земель в единое государство. Поддержать Переяславское соглашение отказались ряд представителей казацкой старшины, в частности полковники Иван Богун, Осип Глух, Григорий Гуляницкий, Иван Сирко, Петр Дорошенко, Михаил Ханенко, в полном составе Брацлавский, Кропивьянский, Полтавский, Уманский полки, некоторые города. Не присягнула московскому царю и Запорожская Сечь, однако никаких решительных протестов против принятия присяги не было.

Напомним, что 25 апреля Киевская городская военная администрация (КГВА) заявила, что в столице пока не собираются демонтировать арку "Свободы украинского народа", которая стала визитной карточкой Киева.

17 апреля Минкульт разрешил демонтировать бывшую Арку дружбы народов в Крещатом парке. В ведомстве убеждены, что объект является частью пропагандистской кампании Москвы.