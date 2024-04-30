В Києві демонтують композицію на честь Переяславської ради (фото)

"Арка дружби народів" у Києві була відкрита з нагоди 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Надалі монумент "Переяславська рада" зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

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У Києві почався демонтаж скульптури Переяславській раді під аркою "Свободи українського народу". Про це повідомили 30 квітня у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Скульптура складається з двох десятнків елементів вагою 6-7 тонн.

До початку демонтажу фахівці вивчили скульптуру, щоб під час монтажу можна було зберегти її цілісність. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

"Арка дружби народів" у Києві була відкрита в межах свята 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році.

Переяславська рада: що відомо

Переяславська рада — загальна військова рада, яку гетьман Богдан Хмельницький скликав у Переяславі 8 (18) січня 1654 року. За радянською ідеологією вона стала "возз'єднанням українського народу з братнім російським народом". Угода в Переяславі була усною, вона передбачала військово-політичний союз двох держав — Гетьманщини та Московського царства. Козаки присягали на вірність царю, а монарх (або уповноважений ним представник) зобов'язувався гарантувати права й вільності українського народу.

Причиною для угоди стала неспроможність Війська Запорозького самостійно справитися з Річчю Посполитою для об'єднання усіх українських етнічних земель у єдину державу. Підтримати Переяславську угоду відмовились низка представників козацької старшини, зокрема полковники Іван Богун, Осип Глух, Григорій Гуляницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, у повному складі Брацлавський, Кропив'янський, Полтавський, Уманський полки, деякі міста. Не присягнула московську цареві і Запорізька Січ, однак жодних рішучих протестів проти прийняття присяги не було.

Нагадаємо, що 25 квітня Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила, що у столиці поки що не збираються демонтувати арку "Свободи українського народу", яка стала візитною карткою Києва.

17 квітня Мінкульт дозволив демонтувати колишню Арку дружби народів у Хрещатому парку. У відомстві переконані, що об'єкт є частиною пропагандистської кампанії Москви.