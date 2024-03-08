В Канаді демонтували монумент українській дивізії "Галичина", — соцмережі (відео)

Монумент дивізії "Галичина" не зруйнували, а обережно поклали на газон. Мерія Оквілла не пояснила, якою була причина демонтажу.

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На цвинтарі церкви Святого Володимира в Оквіллі в Канаді демонтували монумент, встановлений на честь підрозділу "Галичина" Української національної армії, яка діяла під час Другої світової війни. Про подію стало відомо завдяки відео, яке поширили у соцмережі X (Twitter).

На відео видно, що до пам'ятника під'їхав кран, який прикріпив троси до скоб на мармуровій поверхні. Після цього масивний об'єкт повільно опустили на дошки. Що далі зробили з монументом, не ясно — запис обривається.

Зазначимо, на порталі мерії Оквілля не відшукалась інформація про ситуацію з монументом.

На місцевому новинному сайті, на якому вже висвітлювалась ситуація навколо пам'ятного місця, також відсутні відповідні матеріали. Натомість там розповідають, що біля нього проводили акції представники праворадикальних організацій, яких журналісти назвали "прихильниками білої раси". При цьому наводять вислови членів цієї організації, які не говорять про расизм, а говорять про "азіатсько-комуністичну чуму, яка лютими хвилями вивергалася людством".

Канада та Україна - подія у Оквіллі

Дивізія "Галичина" — збройний підрозділ Української народної армії, який під час Другої світової війни був частиною військ СС нацистської Німеччини. Після низки судових процесів у 1986 році так звана "Комісія Дешена" встановила, що члени дивізії не були прибічниками нацистської ідеології й не чинили воєнних злочинів. Натомість вони планували боротись з СРСР за незалежність України, — ідеться, наприклад, у матеріалі "Радіо Свобода", опублікованому у 2018 році.

Канада та Україна — деталі

Зазначимо, після вторгнення РФ уряд Канади одним з перших почав допомагати Україні давати відсіч російським загарбникам. Зокрема, протягом 2022-2023 років Сили оборони отримали з цієї північноамериканської країни гвинтівки, боєприпаси, плавучі мости тощо. Крім того, восени 2023 року уряд Канади оголосив про виділення більш як 1 млрд канадських доларів Україні.

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський відвідав Канаду і під час візиту до парламенту зустрівся з бійцем дивізії "Галичина" 98-річним Ярославом Гуньком. Після цього у ЗМІ з'явились обвинувачення, начебто відбулось вшанування нациста часів Другої світової війни — Польща хотіла добитись його екстрадиції.

Нагадуємо, у лютому 2024 року канадський уряд повідомив про виділення додаткових 44 млн дол., які знадобляться Україні для отримання винищувачів F-16. Тоді ж стало відомо про ще 90 млн дол., які підуть на закупівлю 800 дронів.