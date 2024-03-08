В Канаде демонтировали монумент украинской дивизии "Галичина", — соцсети (видео)

Монумент дивизии "Галичина" не разрушили, а осторожно положили на газон. Мэрия Оквилла не объяснила, какой была причина демонтажа.

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На кладбище церкви Святого Владимира в Оквилле в Канаде демонтировали монумент, установленный в честь подразделения "Галичина" Украинской национальной армии, которая действовала во время Второй мировой войны. О событии стало известно благодаря видео, которое распространили в соцсети X (Twitter).

На видео видно, что к памятнику подъехал кран, который прикрепил тросы к скобам на мраморной поверхности. После этого массивный объект медленно опустили на доски. Что дальше сделали с монументом, не ясно — запись обрывается.

Отметим, на портале мэрии Оквилля не отыскалась информация о ситуации с монументом.

На местном новостном сайте, на котором уже освещалась ситуация вокруг памятного места, также отсутствуют соответствующие материалы. Зато там рассказывают, что возле него проводили акции представители праворадикальных организаций, которых журналисты назвали "сторонниками белой расы". При этом приводят высказывания членов этой организации, которые не говорят о расизме, а говорят об "азиатско-коммунистической чуме, которая свирепыми волнами извергалась человечеством".

Канада и Украина — событие в Оквилле

Дивизия "Галичина" — вооруженное подразделение Украинской народной армии, которое во время Второй мировой войны было частью войск СС нацистской Германии. После ряда судебных процессов в 1986 году так называемая "Комиссия Дешена" установила, что члены дивизии не были сторонниками нацистской идеологии и не совершали военных преступлений. Вместо этого они планировали бороться с СССР за независимость Украины, — говорится, например, в материале "Радио Свобода", опубликованном в 2018 году.

Канада и Украина — детали

Отметим, после вторжения РФ правительство Канады одним из первых начало помогать Украине давать отпор российским захватчикам. В частности, в течение 2022-2023 годов Силы обороны получили из этой североамериканской страны винтовки, боеприпасы, плавучие мосты и тому подобное. Кроме того, осенью 2023 года правительство Канады объявило о выделении более 1 млрд канадских долларов Украине.

В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский посетил Канаду и во время визита в парламент встретился с бойцом дивизии "Галичина" 98-летним Ярославом Гунько. После этого в СМИ появились обвинения, будто состоялось чествование нациста времен Второй мировой войны — Польша хотела добиться его экстрадиции.

Напоминаем, в феврале 2024 года канадское правительство сообщило о выделении дополнительных 44 млн долл., которые понадобятся Украине для получения истребителей F-16. Тогда же стало известно о еще 90 млн долл., которые пойдут на закупку 800 дронов.