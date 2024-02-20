Канада передаст Украине 800 беспилотников Skyranger на 95 млн долларов

В Минобороны страны отметили, предоставленные дроны имеют встроенные автоматизированные и автономные системы навигации, что позволяет им нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей.

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В рамках военного пакета помощи Украина получит от Канады 800 беспилотных летательных аппаратов Skyranger R70, общая стоимость которых составляет 95 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

В Минобороны страны отметили, что соответствующие БПЛА входят в состав канадского пакета помощи на сумму 500 миллионов долларов, о котором премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил еще в июне 2023 года.

По информации в ведомстве, предоставленные дроны имеют встроенные автоматизированные и автономные системы навигации, что позволяет им нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации объектов. Операторы смогут распознавать различные цели на большом расстоянии в любое время суток и при любых погодных условиях.

Кроме того, Skyranger R70 могут переносить разнообразную нагрузку весом до 3,5 килограмма, в том числе и боеприпасы.

"Сегодняшнее объявление гарантирует, что Украина получит беспилотники, необходимые для обнаружения и идентификации целей, которые являются критически важными для продолжающейся борьбы Украины. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

В Минобороны напомнили, что с 24 февраля 2022 года Канада предоставила более 9,7 миллиардов долларов финансовой помощи Украине, в том числе 2,4 миллиарда долларов военной поддержки.

В частности Канада передала боевые танки Leopard 2, бронированные машины боевой поддержки, противотанковые средства, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры с высоким разрешением для дронов, зимнюю одежду и многое другое.

Также Канада подготовила более 40 тысяч украинских военнослужащих.

Накануне премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине новую военную помощь. Страна будет обучать украинских военных, направит медицинских инструкторов и выделит $3 млн на разминирование.