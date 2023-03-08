По трем направлениям: Канада объявила о новой военной поддержке Украины

На совместной конференции с Урсулой фон дер Ляен канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна продолжит обучение наших военных, отправит в Украину своих медицинских инструкторов и выделит дополнительные средства на разминирование.

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал новую поддержку Украины в нескольких формах. В частности, Канада продолжит обучение украинских защитников, по крайней мере, до следующей осени. Об этом чиновник заявил на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, сообщает LeDevoir.

Кроме продолжения учебной миссии Канада направит своих медицинских инструкторов для подготовки украинских защитников. Медики помогут бойцам приобрести необходимые навыки для оказания медицинской помощи на фронте.

Также Трюдо объявил о выделении дополнительных $3 млн на противоминную деятельность в Украине. На это Канадой уже инвестировано $32 млн, а Евросоюзом — $43 млн. Премьер заверил, что страна вместе с ЕС будет поддерживать украинцев, сколько это потребуется.

"Канада уже делает гораздо больше, чем должно, по сравнению с другими странами, и выходит далеко за пределы необходимого. Поэтому я хочу поблагодарить Канаду за это", — заявила Урсула фон дер Ляен.

Также она подчеркнула, что начатая Канадой еще в 2015 году учебная операция повлияла на успех Украины в войне с Россией. По ее словам, украинские военные "намного лучше подготовлены" благодаря помощи канадцев.

Напомним, 7 марта спикер генерального секретаря ООН сообщил о визите Антониу Гуттериша в Украину. Генсек ООН намерен встретиться 8 марта с президентом Украины Владимиром Зеленским. С этой целью чиновник отправился в Киев, по пути к которому прибыл в Польшу. Гуттериш хочет обсудить с украинским лидером зерновое соглашение.

Также 7 марта глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о готовности страны ремонтировать танки для ВСУ. Польша готова запустить сервисный центр по обновлению и обслуживанию западной техники, которую присылают Украине. В частности, поляки готовы ремонтировать немецкие Leopard-1.