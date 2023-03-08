За трьома напрямками: Канада оголосила про нову військову підтримку України

На спільній конференції з Урсулою фон дер Ляєн канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що країна продовжить навчання наших військових, відправить до України своїх медичних інструкторів та виділить додаткові кошти на розмінування.

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Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо анонсував нову підтримку України в кількох формах. Зокрема, Канада продовжить навчання українських захисників принаймні до наступної осені. Про це посадовець заявив на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє LeDevoir.

Окрім продовження навчальної місії, Канада направить своїх медичних інструкторів для підготовки українських оборонців. Медики допоможуть бійцям набути необхідних навичок для надання домедичної допомоги на фронті.

Також Трюдо оголосив про виділення додаткових $3 млн на протимінну діяльність в Україні. На це Канадою вже інвестовано $32 млн, а Євросоюзом — $43 млн. Прем’єр завірив, що країна разом з ЄС підтримуватиме українців скільки це буде потрібно.

"Канада вже робить набагато більше, ніж належить їй порівняно з іншими країнами, і виходить далеко за межі необхідного. Тож я хочу подякувати Канаді за це", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Також вона підкреслила, що розпочата Канадою ще у 2015 році навчальна операція вплинула на успіху України у війні з Росією. За її словами, українські військові "набагато краще підготовлені" завдяки допомозі канадців.

Нагадаємо, 7 березня речник генерального секретаря ООН повідомив про візит Антоніу Гуттеріша до України. Генсек ООН планує зустрітись 8 березня з президентом України Володимиром Зеленським. З цією ціллю посадовець вирушив до Києва, на шляху до якого прибув у Польщу. Гуттеріш хоче обговорити з українським лідером зернову угоду.

Також 7 березня голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про готовність країни ремонтувати танки для ЗСУ. Польща готова запустити сервісний центр для оновлення та обслуговування західної техніки, яку надсилають Україні. Зокрема, поляки готові ремонтувати німецькі Leopard-1.