Готові запустити сервісний центр: Польща взяла зобов'язання ремонтувати техніку для ЗСУ

За словами міністра оборони країни Маріуша Блащака, Польща вже зараз веде переговори з урядом Німеччини, щоб погодити постачання необхідних запчастин для ремонту танків, які використовуватимуть українські військові.

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Польща заявила про готовність ремонтувати західну військову техніку, яку постачають ЗСУ. Про це сказав голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє британський телеканал Sky News.

За словами міністра оборони, його країна готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням і обслуговуванням танків, що відправляються в Україну. Зокрема і Leopard-1.

"Це проблема (проблема обслуговування військової техніки, — ред.), з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити насамперед німецька промисловість", — сказав Блащак.

Він також висловив сподівання, що його колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини до старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати до України.

Хаб з ремонту військової техніки у Польщі: що відомо про цей проєкт

Вперше про створення військового хаба на території Польщі заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький 9 вересня 2022 року на спільному із президентами України Володимиром Зеленським та Латвії Егілсом Левітсом брифінгу в Києві.

"Будуватимемо такий хаб, де польські фірми ремонтуватимуть військову техніку, на цьому зароблятимуть. Також проводитимемо в ньому військові навчання", — сказав голова уряду Польщі.

Моравецький додав, що до реалізації проєкту залучать німецьких та нідерландських партнерів.

18 листопада 2022 року стало відомо, що Україна вироблятиме озброєння спільно з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома країнами НАТО. Про це повідомила пресслужба концерну "Укроборонпром".

"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку та реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені в безпечних місцях", — йшлося у заяві концерну.

За інформацією "Укроборонпрому", підписана між країнами-союзницями угода передбачала:

1) виробництво військової техніки;

2) збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;

3) розвиток сервісних хабів з обслуговування і ремонту озброєння та техніки;

4) співробітництво у сфері високих технологій, зокрема створення спільних науково-дослідних центрів.

Нагадаємо, 24 лютого у річницю російського вторгнення Варшава в межах військової підтримки передала Україні першу партію з чотирьох танків Leopard 2. Про постачання техніки повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький під час візиту до Києва.

Фокус також писав про те, що цього тижня (з 7 по 12 березня) в Україну відправлять ще десять танків Leopard 2. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Варшаві перед вильотом до Стокгольма на неформальну зустріч міністрів оборони Європейського Союзу.