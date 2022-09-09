Україна та Польща створять спільний військовий хаб: які завдання він вирішить

Хаб збудують на території Польщі, до проєкту приєднаються партнери з Німеччини та Нідерландів. Матеуш Моравецький разом із союзниками закликав Єврокомісію виділити Україні 9 млрд євро допомоги.

Україна та Польща домовилися побудувати хаб для ремонту військової техніки та навчання українських військових із міжнародними партнерами. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і головою Латвії Егілсом Левітсом.

Усі учасники, за словами польського прем'єра, зароблятимуть на хабі так, щоб ця співпраця була доцільною.

Канцелярія Моравецького уточнила, що хаб збудують у Польщі разом із німецькими і голландськими партнерами. Допомога Україні постачанням зброї та фінансові гранти, на думку прем'єра, ефективні та призведуть до перемоги над Росією.

Польща разом із союзниками наполегливо закликала Єврокомісію передати обіцяну Україні допомогу на 9 млрд євро, сказав Моравецький.

Польський прем'єр додав, що під час зустрічі обговорювали участь компаній з Польщі у відновленні України.

Окремо Моравецький наголосив на просуванні Збройних сил України в Харківській області. Глава уряду побажав, щоб цей успіх був першою ластівкою остаточної перемоги України над Росією.

[ + – ] Польський прем'єр наголосив на просуванні Збройних сил України в Харківській області Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

"З цієї жахливої війни, з цієї героїчної оборони має народитися нова Європа", — переконаний Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, що Моравецький критикував Німеччину за зволікання у постачанні озброєння Україні. Якби так діяв Євросоюз загалом, Росія вже захопила б всю Україну, сказав він.

Естонія, Литва, Латвія і Польща з 19 вересня заборонять росіянам в'їзд із будь-якими шенгенськими візами. Тих, хто приїжджає до родичів або з інших гуманітарних причин, заборона не торкнеться.

У червні Моравецький говорив про готовність 40 млн поляків захищати країну зі зброєю в руках у разі військового вторгнення РФ. Наприкінці травня голова Чечні Рамзан Кадиров погрожував полякам нападом. РФ, за його розрахунками, може напасти на Польщу нібито за 6 секунд.