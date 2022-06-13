Не хочемо рабства: в Польщі заявили про готовність до збройної відсічі армії РФ

За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, в разі вторгнення Росії за зброю готові взятися 40 млн громадян країни.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що 40 млн поляків готові зі зброєю в руках захищати свою батьківщину, якщо Росія наважиться спробувати окупувати Польщу. Про це повідомляє польське видання "Wprost".

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"Ми багато століть були під ногами, в полоні в Росії. Ми не хочемо знову цього рабства. Ми відкидаємо їхній колоніалізм, їхній імперіалізм. Ми у вільній країні, і ми боротимемося за свою свободу", — сказав Моравецький.

За його словами, зміцнення оборони потребує збільшення чисельності особового складу та озброєнь польської армії. Для цього необхідно створювати нові види озброєнь, налагодити їх виробництво в Польщі, а також закуповувати найсучаснішу зброю за кордоном.

Wprost зазначає, що прем'єр у своєму виступі значно перевищив кількість поляків, здатних боротися з агресором. За даними держстатистики, наприкінці 2021 року населення Польщі становило 38 080 411 осіб, майже половину з них становлять неповнолітні чи літні громадяни.

Як Росія погрожує Польщі

З погрозами на адресу поляків наприкінці травня виступив голова Чечні Рамзан Кадиров. Він заявив, що Росія може напасти на Польщу і для цього їй нібито вистачить шість секунд. Кадиров вважає, що польському уряду потрібно офіційно вибачитись за обливання червоною фарбою російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва та забрати зброю, яку поляки поставили Україні. Зазначимо, що напередодні повномасштабного російського вторгнення Кадиров загрожував "незворотними наслідками" й Україні, вимагавши виконати Мінські угоди.

Днями ексглава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід міг би передати Україні ядерні боєголовки. Сікорський пояснив, що відповідно до Будапештського меморандуму Україна віддала свій ядерний потенціал в обмін на гарантії безпеки, але Росія порушила цей меморандум. Ця пропозиція викликала гнів офіційної представниці зовнішньополітичного відомства Росії Марії Захарової. Вона наголосила, що ця пропозиція ставить під удар польський народ, який "втягують у ядерний переділ світу".

Тоді ж посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повідомив, що у Варшаві серйозно сприймають погрози РФ поставити Польщу "в чергу на денацифікацію" після України. Він упевнений, що мета росіян не захопити деякі українські міста, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років тому.