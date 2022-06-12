Ідея передачі Україні ядерної зброї ставить під удар народ Польщі, — МЗС РФ

Марія Захарова заявила, що польські політики контролюються "американським приводним ременем" та виявляють "екстремістську ідеологію"

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У МЗС Росії прокоментували пропозицію ексглави МЗС Польщі Радослава Сікорського, який запропонував передати Україні ядерні боєголовки. Офіційна представниця зовнішньополітичного відомства Росії Марія Захарова вибухнула гнівним постом у своєму Telegram-каналі, пише "ТАРС".

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У ньому вона назвала Радослава Сікроського чоловіком "англо-американської пропагандистки-русофобки Енн Епплбаум" і заявила, що польські політики, контролюються "американським приводним ременем", а також виявляють екстремістську ідеологію, поширюють ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й "погрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї”.

"Але найголовніше — вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу", — заявила Захарова.

Нагадаємо, Радослав Сікорський висловив свою пропозицію в ефірі каналу "Еспресо". На його думку, після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і стала незалежною державою у межах, встановлених з часів СРСР, а Росія порушила цей меморандум, то тепер Захід має право надати можливість Україні захищатиме свою незалежність.

Але варто нагадати, що, попри обурення Марії Захарової, в РФ постійно погрожують Заходу та Україні ядерною зброєю. Тільки наприкінці травня глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін хвалився вирвами від влучення навчального блоку ракети "Сармат" під час випробувань на Камчатському полігоні. І писав, що "залишається лише порадити агресорам розмовляти з Росією ввічливіше".

Також глава російського Радбезу та колишній президент РФ Дмитро Медведєв розповідав про те, що їхні боєголовки наведені на цілі в Європі та США. "Таке життя. Тому про це думати потрібно завжди і проводити відповідальну політику", — заявляв Медведєв.