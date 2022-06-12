Идея передачи Украине ядерного оружия ставит под удар народ Польши, — МИД РФ

Мария Захарова заявила, что польские политики контролируются "американским приводным ремнем" и проявляют "экстремистскую идеологию"

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В МИД России прокомментировали предложение экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил передать Украине ядерные боеголовки. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова разразилась гневным постом в своем Telegram-канале, пишет "ТАСС".

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В нем она назвала Радослава Сикроского мужем "англо-американской пропагандистки-русофобки Энн Эпплбаум" и заявила, что польские политики, контролируются "американским приводным ремнем", а также проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и "угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия".

"Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", — заявила Захарова.

Напомним, Радослав Сикорский высказала свое предложение в эфире канала "Эспрессо". По его мнению, после того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и стала независимой державой в границах, установленных со времен СССР, а Россия нарушила этот меморандум, то теперь Запад имеет право предоставить возможность. Украине защищать свою независимость.

Но стоит напомнить, что, не смотря на возмущение Марии Захаровой, в РФ постоянно грозят Западу и Украине ядерным оружием. Только в конце мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хвастался воронками от попадания учебного блока ракеты "Сармат" во время испытаний на Камчатском полигоне. И писал, что "остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее".

Также глава российского Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев рассказывал о том, что их боеголовки наведены на цели в Европе и США. "Такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", — заявлял Медведев.