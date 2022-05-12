Катастрофа для всех: Медведев угрожает Западу ядерной войной

Прямой конфликт РФ и НАТО закончится применением ядерного оружия. Замглавы Совбеза РФ уверен, что эту фазу противостояния вызовет поддержка стран Запада украинской армии.

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Прямое столкновение России и НАТО может перерасти в ядерную войну, это будет катастрофическим сценарием для всех. Такое заявление сделал в Telegram замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Западные эксперты, по его мнению, постоянно говорят о возможной войне НАТО с РФ.

"В повестку дня иностранцы пытаются внедрить тезис, что Россия "пугает мир ядерным конфликтом", – написал Медведев.

Он призвал представителей зарубежных стран думать о возможных последствиях и обратил внимание на полномасштабное вторжение России в Украину.

Отметим, что угрозы Медведева появились после новостей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Глава Совбеза ранее заявлял об ответе на эти планы размещением ядерного оружия и гиперзвуковых ракет в Калининградской области.

Схожие мысли он высказывал 26 марта в контексте угрозы существованию человеческой цивилизации.

"Целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории РФ, а наши боеголовки наведены на цели в Европе и США. Такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", — заявлял Медведев.

Глава российского Совбеза уверен, что передача оружия странами НАТО Украине, подготовка ВСУ к использованию западной техники и другие военные учения у границ с Россией повысят вероятность открытого конфликта с НАТО вместо "ведущейся войны по договоренности".

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну… Не надо врать себе и другим. Надо думать о возможных последствиях своих действий", — резюмировал он.

Напомним, что директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал о возможности нанесения ядерного удара по Украине из-за неудач российских военных на фронте. Кремль еще 24 февраля заявил о приведении ядерных сил в полную боевую готовность.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее объяснил, почему РФ не ударила ядерным оружием по Киеву 9 мая. По его мнению, все разговоры об этом были манипуляциями Кремля.