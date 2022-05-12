Катастрофа для всіх: Медведєв загрожує Заходу ядерною війною

Прямий конфлікт РФ і НАТО закінчиться застосуванням ядерної зброї. Заступник голови Ради безпеки РФ упевнений, що цю фазу протистояння викличе підтримка країн Заходу української армії.

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Пряме зіткнення Росії та НАТО може перерости в ядерну війну, це буде катастрофічний сценарій для всіх. Таку заяву зробив у Telegram заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

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Західні експерти, на його думку, постійно кажуть про можливу війну НАТО з РФ.

"На порядок денний іноземці намагаються вивести тезу, що Росія "лякає світ ядерним конфліктом", — написав Медведєв.

Він закликав представників зарубіжних країн думати про можливі наслідки та звернув увагу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що загрози Медведєва з'явилися після новин про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО. Глава Радбезу раніше заявляв про відповідь на ці плани розміщенням ядерної зброї та гіперзвукових ракет у Калінінградській області.

Такі думки він висловлював 26 березня в контексті загрози існуванню людської цивілізації.

"Метою ядерних засобів ураження країн НАТО є об'єкти на території РФ, а наші боєголовки наведені на цілі в Європі та США. Таке життя. Тому про це думати потрібно завжди та проводити відповідальну політику", — заявляв Медведєв.

Глава російського Радбезу впевнений, що передача зброї країнами НАТО Україні, підготовка ЗСУ до використання західної техніки й інші військові навчання біля кордонів із Росією підвищать імовірність відкритого конфлікту з НАТО замість "війни, що ведеться за домовленістю".

"У такого конфлікту завжди існує ризик переходу в повноцінну ядерну війну... Не треба брехати собі й іншим. Треба думати про можливі наслідки своїх дій", — резюмував він.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав про можливість завдання ядерного удару по Україні через невдачі російських військових на фронті. Кремль ще 24 лютого заявив про приведення ядерних сил на повну бойову готовність.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше пояснив, чому РФ не вдарила ядерною зброєю по Києву 9 травня. На його думку, всі розмови про це були маніпуляціями Кремля.