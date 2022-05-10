Арестович пояснив, чому Росія не завдала ядерного удару по Києву 9 травня

Радник голови ОП розповів, що такі вкидання спровоковані Кремлем, і описав механізм їхнього поширення.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія не мала наміру завдавати ядерного удару по Києву й оголошувати масову мобілізацію 9 травня, а всі розмови про це були маніпуляціями, інспірованими Кремлем. Про це під час ефіру на YouTube-каналі Марка Фейгіна заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він упевнений, що, не дочекавшись ядерної атаки, українці отримали "щеплення" та нарешті переконалися в тому, що не всьому треба вірити.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Увесь світ сидить і думає, що ж зробить цей кремлівський карлик, застосує чи не застосує (ядерну зброю). Путінська пропаганда займається прямою маніпуляцією, — наголосив Арестович. — Як це робиться? На кореспондентів дуже солідних видань, типу CNN, виходить хтось із російської опозиції та каже: "Зараз я вам зізнаюся в тому, за що мене та мою сім'ю можуть стратити. Страшна таємниця: на День перемоги Путін оголосить повну мобілізацію. Вони озброять 500, ні, 750 тис. людей, кинуть їх на Київ, а Київ до цього моменту буде згарищем, тому що по ньому завдадуть ядерний удар". Такі ж меседжі закидаються через Телеграм-канали, спочатку дуже токсичні, які прямо асоціюються з Путінським режимом, потім їх передруковують менш токсичні канали, а тут ще CNN заявляє щось подібне. Виникає враження в цьому багатоголоссі, що це правда".

Далі, за словами Арестовича, до справи підключається західна розвідка, яку журналісти запитують, чи можливе використання ядерної зброї. Вона підтверджує, що це реальний сценарій. Тоді в заголовках ЗМІ з'являється фраза "Американська розвідка підтвердила".

"Через три дні фабрика думок запрацювала, і ми всі чекаємо на ядерний удар по Києву та повну мобілізацію в Росії. Голос розуму в цьому тоне, — сказав Олексій Арестович. — Ну добре, ось це щеплення отримали, за один раз не навчиш, але ми будемо рухатися далі в цьому напрямку і якусь частину людей все одно перевчимо, щоб вони зрозуміли, як це працює".

Радник голови ОП закликав не обслуговувати наративи кремлівської пропаганди, адже їхня головна мета — посіяти страх і домогтися відмови західних політиків від допомоги Україні. Крім того, такі маніпуляції створюють "невротичний фон", на якому всі інші негативні повідомлення проходять успішніше.

"Це спеціальна операція, — підкреслив Арестович. — Усі переконалися в тому, що немає ядерного удару? Рухаємось далі".

Про те, що світ має бути готовим до застосування Росією тактичної ядерної зброї, у середині квітня заявляв президент України Володимир Зеленський. Директор ЦРУ Вільям Бернс погодився із Зеленським і заявив про можливість завдання ядерного удару по Україні. Президент країни-агресора може піти на такий крок через провали армії РФ, заявив глава розвідки.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович пояснив, чому не підірвали мости на кордоні з Кримом. За його словами, росіянам так легко вдався наступ на Херсон, тому що в Україні "про*бали" цю загрозу. Хто саме — ще належить з'ясувати.