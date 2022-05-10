Арестович объяснил, почему Россия не нанесла ядерный удар по Киеву 9 мая

Советник главы ОП рассказал, что такие вбросы спровоцированы Кремлем, и описал механизм их распространения.

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Россия не намеревалась наносить ядерный удар по Киеву и объявлять массовую мобилизацию 9 мая, а все разговоры об этом были манипуляциями, инспирированными Кремлем. Об этом во время эфира на YouTube-канале Марка Фейгина заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он уверен, что, не дождавшись ядерной атаки, украинцы получили "прививку" и наконец-то убедились в том, что не всему надо верить.

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"Весь мир сидит и думает, что же сделает этот кремлевский карлик, применит или не применит (ядерное оружие). Путинская пропаганда занимается прямой манипуляцией, — подчеркнул Арестович. — Как это делается? На корреспондентов очень солидных изданий, типа CNN, выходит кто-нибудь из российской оппозиции и говорит: "Сейчас я вам признаюсь в том, за что меня и мою семью могут казнить. Страшная тайна: на День победы Путин объявит полную мобилизацию. Они вооружат 500, нет, 750 тыс. человек, бросят их на Киев, а Киев к этому моменту будет пепелищем, потому что по нему нанесут ядерный удар". Такие же месседжи забрасываются через Телеграм-каналы, сначала — очень токсичные, прямо ассоциируемые с путинским режимом, потом — их перепечатываю менее токсичные каналы, а тут еще CNN заявляет нечто подобное. Возникает впечатление в этом многоголосии, что это правда".

Далее, по словам Арестовича, в дело включается западная разведка, которую журналисты спрашивают, возможно ли использование ядерного оружия. Она подтверждает, что это вполне реальный сценарий. Тогда в заголовках СМИ появляется фраза "Американская разведка подтвердила".

"Через три дня фабрика мнений заработала и мы все ждем ядерный удар по Киеву и полную мобилизацию в России. Голос разума в этом тонет, — сказал Алексей Арестович. — Ну хорошо, вот эту прививку получили, за один раз не обучишь, но мы будем двигаться дальше в этом направлении и какую-то часть людей все равно переучим, чтоб они поняли, как это работает".

Советник главы ОП призвал не обслуживать нарративы кремлевской пропаганды, ведь их главная цель — посеять страх и добиться отказа западных политиков от помощи Украине. Кроме того, такие манипуляции создают "невротический фон", на котором все остальные негативные сообщения проходят более успешно.

"Это специальная операция, — подчеркнул Арестович. — Все убедились в том, что нет ядерного удара? Движемся дальше".

О том, что мир должен быть готов к применению Россией тактическое ядерное оружия, в середине апреля заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Директор ЦРУ Уильям Бернс согласился с Зеленским и заявил о возможности нанесения ядерного удара по Украине. Президент страны-агрессора может пойти на такой шаг из-за провалов армии РФ, заявил глава разведки.

Напомним, ранее Алексей Арестович объяснил, почему не взорвали мосты на границе с Крымом. По его словам, россиянам так легко удалось наступление на Херсон, потому что в Украине "про…бали" эту угрозу. Кто именно — еще предстоит выяснить.