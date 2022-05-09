RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

Кричали "фашисти": у Варшаві українці облили червоною фарбою російського посла (відео)

1967
Посол Росії на 9 травня
Фото: Скрін відео

Російська делегація намагалася покласти квіти на цвинтарі радянських солдат, де поховано останки понад 20 тисяч солдат. Але покладання вінка перед пам'ятником так і не відбулося.

Російського посла у Польщі Сергія Андрєєва під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдат облили червоною фарбою. Інцидент стався сьогодні, 9 травня, на меморіальному цвинтарі у Варшаві, повідомив польський регіональний телеканал TVN Warszawa.

Андрєєв з'явився на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві, щоб покласти квіти на День Перемоги. Перед цим біля цвинтаря, де поховано останки понад 20 тисяч солдат, які загинули у 1944-1945 роках, зібралися українці, котрі вийшли цього дня на антивоєнний мітинг. Якоїсь миті група людей підбігла до посла і з криками "фашисти" облила його червоною фарбою.

Поліція оточила російську делегацію, надаючи можливість піти, але натовп людей не пропускав росіян. Як наслідок покладання вінка перед пам'ятником так і не відбулося. Делегація залишила вінок під деревом, після чого протестувальники вихопили його і кинули залишки у бік послів, які йшли. У відповідь Андрєєв сказав, що території "ЛДНР" не належать Україні.

Послів РФ облили фарбою
Послів РФ облили фарбою

"Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні", — цитують польські ЗМІ слова Андрєєва.

Вбити Путіна

Також стало відомо, що на одному з постаментів із рельєфами із зображенням радянських солдат, із боку вулиці Жвирки та Вігури, з'явився напис "Убий Путіна". Хтось зробив його синьою та жовтою фарбою. Перед полуднем на місце прибула бригада прибиральників і видалила напис. За даними видання Gazety Stołecznej, напис міг бути нанесений у неділю ввечері, незважаючи на те, що територію цвинтаря патрулювали поліцейські.

Вбити Путіна

Раніше заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв нахабно прокоментував слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що в майбутньому між Польщею та Україною не буде кордону. Медведєв сказав, що в Польщі виникли територіальні апетити на тлі спостережного правління у сусідній країні.

Заява польського президента прозвучала під час виступу перед польським народом. Анджей Дуда сказав, що Україна та Польща можуть створити єдину силу, яка буде здатна відбивати будь-яку небезпеку, оскільки в майбутньому між країнами фактично не буде кордону.