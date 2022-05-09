Кричали "фашисты": в Варшаве украинцы облили красной краской российского посла (видео)

Российская делегация пыталась возложить цветы на кладбище советских солдат, где захоронены останки более 20 тысяч солдат. Но возложение венка перед памятником так и не состоялось.

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Российского посла в Польше Сергея Андреева во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат облили красной краской. Инцидент произошел сегодня, 9 мая, на на мемориальном кладбище в Варшаве, сообщил польский региональный телеканал TVN Warszawa.

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Андреев появился на кладбище советских солдат в Варшаве, чтобы возложить цветы в День Победы. Перед этим у кладбища, где захоронены останки более 20 тысяч солдат, погибших в 1944-1945 годах, собрались украинцы, которые вышли в этот день на антивоенный митинг. В какой-то момент группа людей подбежала к послу и с криками "фашисты" облила его красной краской.

Полиция окружила российскую делегацию, предоставляя возможность уйти, но толпа людей не пропускала россиян. В итоге возложение венка перед памятником так и не состоялось. Делегация оставила венок под деревом, после чего протестующие выхватили его и бросили остатки в сторону уходящих послов. В ответ Андреев сказал, что территории "ЛДНР" не принадлежат Украине.

"Я горжусь своим президентом. Эти территории не принадлежат Украине", — цитируют польские СМИ слова Андреева.

Также стало известно, что на одном из постаментов с рельефами с изображением советских солдат, со стороны улицы Жвирки и Вигуры, появилась надпись "Убей Путина". Кто-то сделал его синей и желтой краской. Перед полуднем на место прибыла бригада уборщиков и удалила надпись. По данным издания Gazety Stołecznej, надпись могла быть нанесена в воскресенье вечером, несмотря на то, что территорию кладбища патрулировали полицейские.

Ранее, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, хамски прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границы. Медведев сказал, что у Польши возникли территориальные аппетиты на фоне ублюдочного правления в соседней стране.

Заявление польского президента прозвучало во время выступления перед польским народом. Анджей Дуда сказал, что Украина и Польша могут создать единую силу, которая будет способна отражать любую опасность, поскольку в будущем между странами фактически не будет границы.