Между Польшей и Украиной фактически не будет границы, — Дуда (видео)

Во время выступления перед народом президент Польши заявил, что вместе наши страны смогут "отражать любую опасность или возможную угрозу".

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Президент Польши Анджей Дуда во время выступления перед польским народом заявил, что Украина и Польша могут создать единую силу, которая будет способна отражать любую опасность. Руководитель соседнего государства отметил, что в будущем между нашими странами фактически не будет границы.

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"На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", — заявил Анджей Дуда.

Ранее Польша передала Украине новейшие модели танков Т-72M1R. Армия получила танки, которые по своим возможностям аналогичны современным Т-72АМТ украинской модификации. Об этой сделке ранее говорили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В то же время, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Польша хочет установить контроль над своими историческими территориями в Украине. По предлагаемому сценарию страны-агрессора, первым этапом такой экспансии должен стать ввод польских войск в западные регионы Украины.

Также Фокус рассказывал, что Польша ужесточила правила въезда для украинских водителей. В Польшу снова не пропускают автомобили с тонированными стеклами, а в целом правила въезда начали возвращаться к образцу тех, которые действовали до 24 февраля 2022, когда Россия начала военное вторжение в Украину.