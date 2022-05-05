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Мир Российско-украинская война

Между Польшей и Украиной фактически не будет границы, — Дуда (видео)

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Фото: Интерфакс-Украина | Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Во время выступления перед народом президент Польши заявил, что вместе наши страны смогут "отражать любую опасность или возможную угрозу".

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления перед польским народом заявил, что Украина и Польша могут создать единую силу, которая будет способна отражать любую опасность. Руководитель соседнего государства отметил, что в будущем между нашими странами фактически не будет границы.

"На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", — заявил Анджей Дуда.

Ранее Польша передала Украине новейшие модели танков Т-72M1R. Армия получила танки, которые по своим возможностям аналогичны современным Т-72АМТ украинской модификации. Об этой сделке ранее говорили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В то же время, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Польша хочет установить контроль над своими историческими территориями в Украине. По предлагаемому сценарию страны-агрессора, первым этапом такой экспансии должен стать ввод польских войск в западные регионы Украины.

Также Фокус рассказывал, что Польша ужесточила правила въезда для украинских водителей. В Польшу снова не пропускают автомобили с тонированными стеклами, а в целом правила въезда начали возвращаться к образцу тех, которые действовали до 24 февраля 2022, когда Россия начала военное вторжение в Украину.