По предлагаемому сценарию страны-агрессора, первым этапом такой экспансии должен стать ввод польских войск в западные регионы Украины.

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Польша при поддержке США прорабатывает план по установлению военно-политического контроля над "своими историческими владениями" в Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пишет медиа Russia Today и ряд других российских пабликов.

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По версии Нарышкина, первым этапом воссоединения Польши и Украины якобы станет ввод польских войск в западные регионы Украины.

"Акция будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих стран", — говорится в заявлении службы разведки страны-агрессора.

При этом издание сообщает, что это будет миротворческий контингент, который разместят в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.

По сценарию российских разведчиков, польская сторона при поддержке Вашингтона собирается "перехватить у Нацгвардии Украины контроль над расположенными там стратегическими объектами".

"Польские спецслужбы ищут "договороспособных" представителей элиты страны, чтобы сформировать ориентированный на Варшаву противовес националистам", — уточняет Нарышкин.

Как думают в российской разведке, это приведет к расколу Украины, а Варшава "получит под управление территории, на которые войдут "миротворцы".

Ранее Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщал, что главное условие введение миротворческой миссии в страну — она не должна заморозить конфликт и закрепить нынешние позиции сторон. При этом украинский политик подчеркнул, что инициативы Польши о введении миротворцев в Украину безусловно полезны нашей стране. По словам Кулебы, он детально обговорил этот вопрос с вице-премьером Польши Ярославом Качинским.

Напомним, вчера Польша объявила о полной независимости от российского газа. Европейское государство отказалось от топлива из РФ после того, как руководство государства-агрессора обязало страны платить за газ в рублях.

Фокус также писал, что в конце марта на новости о возможном введении польских миротворцев в Украинуу резко отреагировал Александр Лукашенко.