Польша объявила о полной независимости от российского газа

Европейское государство отказалось от топлива из РФ после того, как руководство государства-агрессора обязало страны платить за газ в рублях.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о том, что государство с сегодняшнего дня не зависит от поставок российского газа. Об этом в говорится в твите канцелярии главы польского правительства от 27 апреля.

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"С сегодняшнего дня мы перестали быть в какой-либо зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем заполнять их каждый день на 100%, сегодня это 78% с севера, юга, запада, а также от отечественного производства", – сказал Моравецкий.

Сегодня утром российский "Газпром" заявил, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля дочерняя компания "Газпром экспорт" не получила платежи за поставки газа в апреле от болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в рублях

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа, начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом (президента РФ Владимира Путина об оплате за российский газ в рублях)", — говорится в заявлении.

Также российская энергетическая компания предупредила, что в случае несанкционированного отбора российского газа польской и болгарской компанией из транзитных объемов в третьи страны, "поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

Напомним, по данным Bloomberg, десять европейских компаний открыли счета в рублях в "Газпромбанке" для того, чтобы расплачиваться за газ с Россией в соответствии с ее требованиями.

Также мы писали, что Европа впервые за два года получит нефть из ОАЭ. В ближайшие месяцы в Евросоюз импортируют еще больше партий нефти из Абу-Даби.