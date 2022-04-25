Европа впервые за два года получит нефть из ОАЭ, — Reuters

По информации журналистов, в ближайшие месяцы в Евросоюз импортируют еще больше партий нефти из Абу-Даби. Это необходимо, чтобы компенсировать поставки сырья из РФ.

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Французская нефтегазовая компания TotalEnergies зафрахтовала танкер для отгрузки нефти в начале мая из ОАЭ в Европу. Об этом сообщает Reuters.

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По информации издания, 1-3 мая танкер SUezmax Moscow Spirit должен доставить 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании. В последний раз нефть из ОАЭ отгружали в мае 2020 года в Италию.

Как предполагают трейдеры, в ближайшие месяцы в Европу отправят еще больше партий сырой нефти из Абу-Даби — Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать поставки российской нефти, так как ЕС готовит очередной пакет санкций в отношении импорта сырья из РФ. Вероятно, глобальный торговый поток перестроиться, чтобы реагировать на изменения в поставках.

Отметим, что РФ была крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая в 2020 году 26 % от общего объема импорта сырья в ЕС.

По словам заместителя председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса в интервью британской The Times, шестой пакет так называемых "умных" санкций ЕС против России рассматривает некую форму нефтяного эмбарго. Такой подход должен одновременно усилить санкционной давление на РФ, и при этом минимизировать ущерб для экономики Евросоюза.

Как писал ранее Фокус, США и Великобритания отказались от поставок нефти и газа из РФ, однако Европейский Союз по-прежнему не решается ввести нефтяное или газовое эмбарго. Хотя в последнее время внутри руководства стран Европейского Союза растет поддержка курса на прекращение покупок нефти у России для усиления экономического давления на Москву за развязывание войны в Украине.