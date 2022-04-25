Європа вперше за два роки отримає нафту з ОАЕ, — Reuters

За інформацією журналістів, у найближчі місяці до Євросоюзу імпортують ще більше партій нафти з Абу-Дабі. Це необхідно, щоб компенсувати постачання сировини з РФ.

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Французька нафтогазова компанія TotalEnergies зафрахтувала танкер для відвантаження нафти на початку травня з ОАЕ до Європи. Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, 1-3 травня танкер SUezmax Moscow Spirit має доставити 1 млн барелів сирої нафти Murban із порту Джебель-Данна для Великобританії. Востаннє нафту з ОАЕ відвантажували у травні 2020 року до Італії.

Як припускають трейдери, найближчими місяцями до Європи відправлять ще більше партій сирої нафти з Абу-Дабі — Murban, Das та Upper Zakum, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки ЄС готує черговий пакет санкцій щодо імпорту сировини з РФ. Ймовірно, глобальний торговий потік перебудують, щоб реагувати на зміни в постачаннях.

Зазначимо, що РФ була найбільшим постачальником нафти до Європи, забезпечуючи у 2020 році 26% від загального обсягу імпорту сировини до ЄС.

За словами заступника голови Європейської комісії Валдіса Домбровскіса в інтерв'ю британській The Times, шостий пакет так званих "розумних" санкцій ЄС проти Росії розглядає певну форму нафтового ембарго. Такий підхід має одночасно посилити санкційний тиск на РФ і мінімізувати збитки для економіки Євросоюзу.

Як писав раніше Фокус, США та Великобританія відмовилися від постачання нафти й газу з РФ, проте Європейський Союз, як і раніше, не наважується ввести нафтове або газове ембарго. Хоча останнім часом усередині керівництва країн Європейського Союзу зростає підтримка курсу на припинення покупок нафти в Росії для посилення економічного тиску на Москву за розв'язання війни в Україні.