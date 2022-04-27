Европейские компании начали платить за российский газ в рублях, — Bloomberg

По данным агентства, четыре покупателя из Европы уже расплатились с Россией рублями, а специальные рублевые счета открыли уже десять компаний.

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Десять европейских компаний открыли счета в рублях в Газпромбанке для того, чтобы расплачиваться за газ с Россией в соответствии с ее требованиями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, приближенный к российскому газовому монополисту ПАО "Газпром".

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Четыре покупателя из Европы уже рассчитались за российский газ в рублях.

По словам собеседника агентства, вероятнее всего, что Кремль не будет перекрывать газ другим странам, как это было в Польше и Болгарии. По крайней мере, до второй половины мая, когда должны быть оплачены следующие платежи.

Россия прекратила подачу газа в Польшу и Болгарию после того, как они отказались от предложенного Газпромом механизма оплаты. По мнению газового гиганта, это не нарушает санкции Европейского Союза.

Россия не впервые шантажирует Польшу прекращением использования ее газотранспортной системы. По информации немецкого газотранспортного оператора Gascade, 30 марта руководство РФ остановило подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа", который идет через компрессорную станцию Мальнов на границе Польши и Германии.

Владимир Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли 23 марта. Однако страны "Большой Семерки" отказались рассчитываться за российский газ рублями. Представители Германии посчитали такое требование Кремля нарушением существующих контрактных обязательств.

Однако в российских СМИ появилась информация о том, что власти Австрии якобы согласились оплачивать "Газпрому" газ в рублях. В частности, информационное агентство ТАСС сообщило, что нефтегазовая компания OMV, представляющая Австрию приняла условие России об оплате поставок российского газа на валютный счет Газпромбанка, который конвертирует деньги непосредственно в рубли.

Тем не менее, канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня опроверг эту информацию, назвав ее российской пропагандой.

"Разумеется, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия в точности соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", — написал Нехаммер у себя в Twitter.

Напомним, Европа впервые за два года получит нефть из ОАЭ. В ближайшие месяцы в Евросоюз импортируют еще больше партий нефти из Абу-Даби. Это необходимо, чтобы компенсировать поставки сырья из РФ.

Ранее Фокус писал, что Дания планирует добывать газ в Северном море и отказаться от поставок из России.