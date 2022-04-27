"Только евро": канцлер Австрии опроверг информацию об оплате за российский газ в рублях

Карл Нехаммер назвал распространяемую информацию российскими СМИ пропагандой.

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В российских СМИ появилась информация о том, что власти Австрии якобы согласились оплачивать "Газпрому" газ в рублях, как того требует российская сторона. В частности, информационное агентство ТАСС сообщило, что нефтегазовая компания OMV, представляющая Австрию приняла условие России об оплате поставок российского газа на валютный счет Газпромбанка, который конвертирует деньги непосредственно в рубли.

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Сообщается, что такое решение сегодня, 27 апреля, принял канцлер Австрии Карл Нехаммер. Кроме того, была приведена цитата Нехаммера, в которой австрийский канцлер якобы сообщил, что правительство Германии также приняло условия Москвы оплачивать поставки газа в российской валюте.

Однако в течение 2 часов канцлер Австрии отреагировал на информацию, распространяемую российскими СМИ и опубликовал в Twitter пост, в котором поставил под сомнение сообщение ТАСС.

"Пока фальшивые новости российской пропаганды не распространились здесь дальше. Разумеется, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия в точности соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", — заявил Нехаммер.

Напомним, 11 апреля Президент РФ Владимир Путин в ходе личной встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Москве заверил, что оплата за газ для австрийской стороны будет по-прежнему осуществляться в евро.

Российская компания "Газпром" приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию по ямальскому контракту. В свою очередь представитель польского правительства Петр Наимский заявил, что Польша больше не будет закупать газ у России.