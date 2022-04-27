Из-за неуплаты в рублях: "Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию

Польский политик Петр Наимский заявил, что Польша больше не планирует покупать газ у России. На фоне этих новостей цена на газ на европейской бирже выросла на 16%.

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Российская энергетическая компания "Газпром" остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Такие действия компания объяснила неуплатой болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG топлива в рублях. Об этом сообщает "РИА НОВОСТИ".

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Из-за того, что Болгария и Польша являются транзитными странами, то в России их предупредили, что несанкционированный отбор топлива из транзитных объемов в другие европейские страны будет означать сокращение поставок на этот объем.

В польской PGNiG отреагировали на остановку поставок газа и заявили, что выполняли все обязательства Ямальского контракта.

"Результатом постановления стала попытка ввести для некоторых контрагентов "Газпрома" обязательство вести расчетные счета в банке, находящемся под юрисдикцией РФ, и производить окончательные расчеты за поставленный газ в российских рублях. После тщательного анализа постановления Правление PGNiG отклонило такие предложенные условия расчетов как не соответствующие применимым положениям Ямальского контракта.", — заявили в польской компании.

Тем временем представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша больше не будет закупать газ у России. По его словам, у Варшавы есть возможность импортировать достаточно газа, хоть и есть вероятность, что платить за него придется больше.

"Это произошло быстрее, чем мы предполагали. В нормальных условиях газовый контракт с "Газпромом" должен был истечь в декабре этого года", — сказал он.

На фоне этих новостей цена на газ в Европе на бирже во время открытия выросла на 16%, превысив $1300 за тысячу кубометров, затем снизилась до $1250.

Напомним, 26 апреля СМИ сообщали, что РФ остановила поставки газа в Польшу по Ямальському контракту. После чего в Министерстве климата Польши собралась кризисная группа.

Ранее, 23 марта Владимир Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в российские рубли. В Москве считают, что международные расчеты в российской валюте не навредят национальной торговле.

Страны "Большой семерки" заявили, что не будут платить за газ в рублях. Они посчитали такое решение президента РФ нарушением действующих контрактов.