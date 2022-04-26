Россия приостановила поставки газа в Польшу, — СМИ

По информации журналистов, россияне не стали объяснять польской стороне причину такого решения.

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Россия приостановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту, сообщили Onet источники в правительстве и в "Польской нефтяной и газовой компании" (PGNiG).

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По информации издания, из-за этого сегодня в Министерстве климата Польши собралась кризисная группа. При этом Россия не пояснила причину своего решения, неизвестно также, является ли оно следствием ультиматума Владимира Путина европейцам, суть которого сводилась к требованию платить за газ в российских рублях. Крайний срок перехода на рублевые расчеты был назначен на 22 апреля.

Источники Onet сообщили, что позже будет опубликовано официальное заявление по этому поводу.

Россия не впервые шантажирует Польшу прекращением использования ее газотранспортной системы. По информации немецкого газотранспортного оператора Gascade, 30 марта руководство РФ остановило подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа", который идет через компрессорную станцию Мальнов на границе Польши и Германии.

Напомним, что решением Владимира Путина расчеты за поставки газа в Европу были переведены в рубли. В Кремле считают, что международные расчеты в российской валюте не навредят национальной торговле.

Ранее Фокус сообщал, что страны "Большой Семерки" отказались рассчитываться за российский газ рублями. Представители Германии посчитали такое требование Кремля нарушением существующих контрактных обязательств.