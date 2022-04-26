Росія призупинила постачання газу до Польщі, — ЗМІ

За інформацією журналістів, росіяни не пояснювали польській стороні причину такого рішення.

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Росія призупинила постачання газу до Польщі за ямальським контрактом, повідомили Onet джерела в уряді та в "Польській нафтовій та газовій компанії" (PGNiG).

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За інформацією видання, через це сьогодні в Міністерстві клімату Польщі зібралася кризова група. Водночас Росія не пояснила причини свого рішення, невідомо також, чи воно є наслідком ультиматуму Володимира Путіна європейцям, суть якого зводилася до вимоги платити за газ у російських рублях. Крайній термін переходу на рублеві розрахунки призначили на 22 квітня.

Джерела Onet повідомили, що пізніше опублікують офіційну заяву з цього приводу.

Росія не вперше шантажує Польщу припиненням використання її газотранспортної системи. За інформацією німецького газотранспортного оператора Gascade, 30 березня керівництво РФ зупинило подачу газу трубопроводом "Ямал — Європа", який йде через компресорну станцію "Малнів" на кордоні Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, що рішенням Володимира Путіна розрахунки за постачання газу до Європи переведено до рублів. У Кремлі вважають, що міжнародні розрахунки в російській валюті не зашкодять національній торгівлі.

Раніше Фокус повідомляв, що країни "Великої Сімки" відмовилися розраховуватися за російський газ рублями. Представники Німеччини вважають таку вимогу Кремля порушенням чинних контрактних зобов'язань.