Росія перекрила подачу газу трубопроводом "Ямал – Європа"

Напередодні, 29 березня, об'єм подачі газу до Польщі та Німеччини трубопроводом перевищував 1 450 000 кВтг/год, проте згодом знизився до нуля.

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За інформацією німецького газотранспортного оператора Gascade, керівництво РФ зупинило подачу газу трубопроводом "Ямал — Європа", який іде через компресорну станцію "Мальнов" на кордоні Польщі та Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

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Напередодні, 29 березня, обсяг подачі газу в східному напрямку до Польщі та Німеччини через станцію "Мальнов" трубопроводом "Ямал – Європа" перевищував 1 450 000 кВтг/год, проте згодом знизився до нуля, згідно з даними оператора Gascade.

Постачання російського газу іншими газопроводами, у т.ч. й по "Північному потоку — 1", продовжуються.

Російський "Газпром" не має довгострокового контракту на постачання газу через Польщу: транзитні потужності бронюють на місячних або добових аукціонах, іноді від завантаження відмовляються повністю.

28 березня, "Газпром" уперше за два тижні замовив частину потужностей прокачування газу до Німеччини транзитом через Польщу газопроводом "Ямал – Європа" на повну добу. Надалі представники "Газпрому" зробили додатковий резерв потужностей прокачування на 30 березня.

Нагадаємо, що рішенням Володимира Путіна розрахунки за постачання газу до Європи було переведено в рублі. У Кремлі вважають, що міжнародні розрахунки в російській валюті не зашкодять національній торгівлі.

Раніше Фокус повідомляв, що країни "Великої Сімки" відмовилися розраховуватися за російський газ рублями. Представники Німеччини вважають таку вимогу Кремля порушенням існуючих контрактних зобов'язань.